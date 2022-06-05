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Aktüel Şehirde 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Şehirde 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 20:53:00 -
Şehirde 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kilis'te 5 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yaşayan İbrahim, Mine, Cemile, Berat Turanalp ve Zahide Özdemir, evde yemek yedi. Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi hissi yaşayan aile bireyleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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