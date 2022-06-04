Seferler yapılamadı! Metroda intihar girişimi
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda intihar girişimi dolayısıyla seferlerin yapılamadığı açıklandı.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda intihar girişimi dolayısıyla seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Seferlerimiz, Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Diğer yandan, yaralı olarak kurtarılan kişinin Darüşşafaka Acıbadem Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.