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Aktüel Seferler yapılamadı! Metroda intihar girişimi
Aktüel

Seferler yapılamadı! Metroda intihar girişimi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda intihar girişimi dolayısıyla seferlerin yapılamadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 21:19:00 -
Seferler yapılamadı! Metroda intihar girişimi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda intihar girişimi dolayısıyla seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Seferlerimiz, Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Diğer yandan, yaralı olarak kurtarılan kişinin Darüşşafaka Acıbadem Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

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