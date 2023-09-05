Scholz’dan ilginç paylaşım
Hafta sonu koşu yaparken düşerek yüzünden yaralanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ‘X’ hesabından bu fotoğrafı paylaştı.
ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, hafta sonu korumalarıyla birlikte koşu yaparken düşüp yaralandı. Pazar günü tüm programlarını iptal etmek zorunda kalan Başbakan Scholz ‘X’ hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Sağ gözünün korsan bandajıyla kapatıldığı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, takipçilerinden esprili paylaşımlar beklediğini de yazdı.
Scholz, 8 Ekim’de Hessen’de yapılacak seçimlerde SPD’nin başbakan adayı Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in Bad Homburg kentinde düzenlediği Seçim kampanyasına da SPD milletvekili Michael Roth’un Hessen’e bağlı Heringen kentinde düzenlediği 25’inci yıl kutlamasına da katılmadı.
Başbakan Scholz, yarın Münih’te başlayacak Uluslararası Otomobil Fuarı’nın (IAA) açılışını yapacak, çarşamba günü Federal Meclis’te bütçe görüşmelerinde konuşacak, cuma günü de G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Hindistan’a hareket edecek.
Aktüel
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