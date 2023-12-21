Sayıştay Denetçisi Fikret Irmak Akit’i ziyaret etti
İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
RIFAT BİLGİN İSTANBUL
Sayıştay Denetçisi Fikret Irmak, Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Karayel ve Muhammed Yoldaş Güneri dün gazetemize nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fikret Irmak, Bülent Karayel ve Muhammed Yoldaş Güneri’ye çalışmalarında başarılar diledi.