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Say, uzlaşmayı böyle yorumladı

Erdoğan’ın konserine teşrif etmesinden hareketle güya uzlaşma mesajları yayınlayan piyanist Fazıl Say, gerçek yüzünü ortaya koydu.

24 Ocak 2019 Perşembe 09:47

 Haber Merkezi 

Sanatçı kisvesi altında toplumun mukaddesatına dil uzatan, milletin iradesinin AK Parti’den yana tecelli etmesini hazmedemeyen ve her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan söylemlerde bulunan piyanist Fazıl Say, tuhaf açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde milletin Erdoğan sevgisini kendi lehine kullanmaya çalışmakla eleştirilen ve konserde Başkan Erdoğan’la bir araya gelen Say, itibar takıyyesi yürütmeye devam ediyor.

Ben gitmedim Erdoğan geldi

Instagram adresi üzerinden açıklama yayınlayan Fazıl Say, “Erdoğan da hata yapabilir” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı ile ilk görüşmesinin Beştepe’de olmaması için direndiğini, KHK ile “haksız yere” mesleğinden edilmiş müzisyen dostlarının hayatını kurtardığını iddia etti. KHK ile atılan hangi FETÖ’cüleri kurtardığını açıklamayan Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alt ettiğini ima edercesine, “İlk buluşmanın Beştepe’de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim. KHK’dan haksız yere mesleğinden edilmiş müzisyen dostlarımın hayatını kurtardık bu süreçte. Ayrıca ‘kültür kurulu’ diye bir devlet yapılanmasını yanlış bulduğumu da direttim” dedi. “Bu mu uzlaşmacı tavır” yorumlarına neden olan açıklamasında Fazıl Say, “Sonuçta bu ilk adımda; Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması , toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben özgürlükçüyüm. Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum” şeklinde konuştu.

İşte o skandal sözler

Tanrı, uğruna yaşayacağın bir şey mi, öleceğin bir şey mi yoksa hayvanlaşıp öldüreceğin bir şey mi? Bunu da düşün

 “Rakı cennette varsa ve cehennemde yoksa ama chivasregal cehennemde var cennette yoksa? o zaman ne olacak? Asıl Önemli soru bu!!!!

 “Bilmem farkettiniz mi nerde yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Allahçı. Bu bir paradoks mu?

 “Müezzin 22 saniyede okudu akşam ezanını yahu. Prestissimmo con fuca!!! Ne acelen var? Sevgili? Rakı masası?

 “Ateistim ve bunu bu kadar rahat söyleyebildiğim için gururluyum. Ben ateistim, diğer yarısını bilmem” 

 “Sanki, memleketin yarısı harbi ateist, diğer yarısı travmatik ateist!

 “Bu akşam çok kişi ateist olmuştur, sağolsunlar

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:47
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Fazıl Say
  4. Başkan Erdoğan
  5. Beştepe
  6. KHK
  7. FETÖ
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  9. ABD Senatörü

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