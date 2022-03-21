Savunma sanayinde müthiş gelişme! Daha uzun menzilli füzeler yolda

Türkiye’nin ilk milli hava hava füzeleri olan GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ı geliştiren TÜBİTAK-SAGE, GÖKHAN ve AKDOĞAN Füzeleri için ise çalışmalarını sürdürüyor. SAGE Müdürü Gürcan Okumuş projelerin son durumu hakkında SavunmaSanayiST.com’a açıklamalarda bulundu.

Gürcan Okumuş tarafından yapılan açıklamalarda, "GÖKTUĞ projesinde proje süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında planlı testlerin çoğu tamamlandı ancak devam eden bazı testler de var. Çeşitli iç ve dış etkenlerden dolayı test programlarında kaymalar olabiliyor ama sonuç itibariyle bu yıl içinde projeyi tamamlama hedefimizi koruyoruz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar çok başarılı, elde edilen veriler beklentinin üzerinde.

Hem BOZDOĞAN hem de GÖKDOĞAN’da menzil hedeflerinin ötesindeyiz, muadillerinden öne çıkan kabiliyetleri var. Testlerden birinde, ilk kez ses üstü hızda hava hava füzesi atışı bu proje kapsamında yapıldı.

GÖKTUĞ Projesi’nin ikinci fazı; ilk üretimler, farklı F-16 tiplerine ve İHA’ya entegrasyonlarını kapsayacak şekilde yine bu yıl içinde başlayacak.

Projenin devamında BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN’ın gelişmiş konfigürasyonları için de ön çalışmalara başladık. Daha uzun menzil, daha gelişmiş veribağı, yönlendirilmiş reaktif parçacıklı harp başlığı gibi kabiliyet kazanımları yolda.

İHA’da bir hava hava füzesi kullanılması farklı ve zor bir konsept. Bunun için de BAYKAR ile görüşmelerimiz devam ediyor. AESA Radar entegrasyonu burada çok önemli. Çalışmaların hem füze seviyesi hem AESA radar entegrasyonunda paralel olarak tamamlanacağını düşünüyorum.

AKDOĞAN Yakın Hava Savunma Füzesi’ne Dönebilir

AKDOĞAN’a gelirsek, bizim bir iç projemiz olarak çalışılıyor. Biz AKDOĞAN’ı bir ‘Mini Hava Hava Füzesi’ olarak planlıyoruz ancak ‘Deniz Platformları için Yakın Hava Savunma Füzesi’ne dönme durumunu da değerlendiriyoruz. Belki AKDOĞAN belki de BOZDOĞAN’ın bir versiyonunun helikopter platformları için kullanılacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verildi.

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