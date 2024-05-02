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Ekonomi Şartını açıkladı, altın 3 bin dolar olacak dedi!
Ekonomi

Şartını açıkladı, altın 3 bin dolar olacak dedi!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 11:59:00 -
Şartını açıkladı, altın 3 bin dolar olacak dedi!

Finansal analist İslam Memiş son günlerde dibe vuran altın fiyatları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Gram altının 2700 lira seviyelerini aştığını hatırlatan İslam Memiş, hem altın hem de gümüş için Mayıs ayı tahminini açıkladı.

Finansal analist İslam Memiş son günlerde dibe vuran altın fiyatları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Gram altının 2700 lira seviyelerini aştığını hatırlatan İslam Memiş, hem altın hem de gümüş için Mayıs ayı tahminini açıkladı.

Son günlerde dibe vuran altın fiyatları özellikle küçük yatırımlar yapan vatandaşı endişelendirdi. İsrail ve İran arasındaki gerilim sonrası üst üste rekorlar kıran altın fiyatlarında sert bir düşüş görüldü.

Altın fiyatlarının gerilemesine rağmen gramının 2450 lira seviyelerinde olduğunu söyleyen İslam Memiş, Mayıs ayına dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüşte fiyatlamalardan çok miktara odaklanılmalı diyen İslam Memiş, "Çünkü küresel ekonomiler iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.

İşte finansal analist İslam Memiş'in çok konuşulacak altın açıklaması:

Mayıs ayı altın ve gümüş tarafında daha sakin geçebilir.

Tek şart Ortadoğu’da gerilimin artmaması.
Manipülasyon piyasası için orayı hep canlı tutacaklar.
Kısa vadede geniş bant aralığında dalganan, orta ve uzun vadede yükselişini sürdürmesi kaçınılmazdır.
Enflasyon, heopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair belirsizlik başlıca sebepler.
Altın ve gümüş tarafında fiyata değil, miktara odaklanmalı.
Çünkü küresel ekonomiler iyi bir yere gitmiyor.
2024’e 2.050 liradan başlayan gram altın 2.731 liraya kadar yükseldi.
Gerilemesine rağmen 2.455 lira.
Ons 2 bin dolara yerleşti. Hedef önce 2.600 devamında 3.000 dolar.
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