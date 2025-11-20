Sarp Sınır Kapısı’nda 6,1 ton mandalina imha edildi
Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda yapılan kontrollerde Mersin’den Gürcistan’a gönderilmek istenen 6 bin 100 kilo mandalinada zirai ilaç kalıntısı belirlendi.
Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda gıda kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetimler, ihracata hazırlanmış bir sevkiyatta ciddi bir uygunsuzluğu ortaya çıkardı.
Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda gıda kontrol ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Mersin’den Gürcistan’a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiği, ürünlerin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Uygunsuzluklar neticesinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz" denildi.