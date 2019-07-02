Saraylara layık çok basit bir tatlı tarifi | Saray sarması Saraylara layık bu tatlı sizleri mest edecek...

Kolay yapımı ve tadıyla çok beğenilen saray sarmasını duymayan kaldı mı? Bu lezzeti 7'den 70'e herkes severek yiyor ve haliyle de vazgeçemiyor. Siz hala denemediyseniz hemen denemelisiniz.. Malzemeler 1 litre süt

2 çay bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı nişasta İçi için; 1 paket krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt

2 su bardağı hindistan cevizi Yapılışı Sütü, unu, toz şekeri, kakaoyu ve nişastayı tencereye alın. Göz göz oluncaya kadar karıştırın. Kaynayınca vanilya ve tereyağını ilave edin. 5 dakika daha karıştırıp ocaktan alın. Bir tepsiye 1,5 su bardağı hindistan cevizini düz şekilde serin. Hazırladığınız muhallebili karışımı tepsiye yayın. İç kreması için kremşanti ve soğuk sütü çırpın içine kalan hindistan cevizini dökün. Muhallebi biraz soğuyunca, kremşantiyi üzerine sürün. Buzlukta 1 saat kadar dinlendirin ve sarın. Tekrar soğutup servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.