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Aktüel Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Yaralılar var
Aktüel

Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:16:00 -
Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Altan Baloğlu idaresindeki 34 KN 6186 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Sadun Paşa kavşağında, Levent Dağyıkan'ın kullandığı 01 LD 555 plakalı otomobil ve Gökhan Demir yönetimindeki 07 HYK 71 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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