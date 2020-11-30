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Aktüel Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:08:31 -
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta Mehmet Derin (25) elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Derin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Derin'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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