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Gündem Sanki içeri düşman askeri girmiş! Şecaat arzederken CHP’li başkan, sirkatin söyler!
Gündem

Sanki içeri düşman askeri girmiş! Şecaat arzederken CHP’li başkan, sirkatin söyler!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 09:57:00 -
Sanki içeri düşman askeri girmiş! Şecaat arzederken CHP’li başkan, sirkatin söyler!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Şecaat arzederken CHP’li başkan, sirkatin söyler!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP’li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi..

Her ne kadar Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde, “Kendisine bir başka parti bulsun” diye tehdit etmişse de..

“DEM’lileri belediye binasına almayacağım” diyerek, Afyon’da Kürt düşmanlığı ile seçim kazanan CHP..

İstanbul’da ise PKK sempatizanlığı ile seçim kazanmış ise de..
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İstanbul’da seçim kazanmak için, Esenyurt’ta PKK ile ilgili “terör örgütüdür” diyemeyen bir ismi aday göstermiş ise de..

Belki en önemlisi..

PKK’nın başındaki eli kanlı katil Öcalan’ın doğum günü pastasını kesen Elif Gül isimli HDP’li, Sancaktepe’den CHP listesinden belediye meclis üyesi seçtirilmiş ise de..

Bunların hepsini not edelim..

Ama en çok edebiyatı yapılan “israf” ile ilgili de bir yazı kaleme alalım..

Bu kapsamda, Afyon’daki rezalete bakalım.

Ardından da, CHP’nin seçim kazandığı tüm il ve ilçelerde aynı rezaletin yaşanmış olma ihtimalini dikkate alarak, İçişleri Bakanlığı’nı ve savcılıkları göreve davet edelim..

Bir yandan “başkanlık katında jakuzi” diye algı yaparlarken..

Afyon’da suçüstü olduklarını hatırlatalım..

Diğer CHP’nin seçim kazandığı yerlerde de farklı bir durum olduğunu sanmıyorum..

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