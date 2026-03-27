Sanayide "Yeşil Devrim" Manisa’dan başladı! Bölgenin tek yetkili merkezi kapılarını açtı!

Manisa, sanayide sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanında önemli bir adım attı. Manisa MTSO bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Merkezi (MTSOEVM), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bölgedeki ilk ve tek Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketi olarak faaliyet göstermeye başladı.

Türkiye genelinde bu yetkinliğe sahip sınırlı sayıdaki merkezlerden biri olan MTSOEVM, kuruluşundan bu yana 100’den fazla firmada saha çalışması yürütürken, 500’ün üzerinde profesyonele verdiği eğitimlerle enerji verimliliğini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi hedefliyor.

Merkez, gıdadan otomotive, beyaz eşyadan metal sanayisine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların enerji performansını ileri teknoloji ölçüm cihazlarıyla analiz ediyor. Yapılan çalışmalarla işletmelerin enerji tüketimi detaylı şekilde incelenirken, elde edilen veriler somut tasarruf ve verimlilik artışına dönüştürülüyor.

Öte yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirilen sınırda karbon düzenleme mekanizmasının Türk sanayisi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekildi. MTSO Enerji Verimliliği Merkezi’nin detaylı enerji etütleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı ve karbon ayak izi hesaplamaları gibi hizmetlerle sanayicinin küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı amaçladığı belirtildi.

"Yeşil enerji, sürdürülebilir gelecek" anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren merkez, Manisa sanayisinin dönüşüm sürecine katkı sunarak işletmeleri yeşil dönüşüm yolculuğuna davet ediyor.

