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Aktüel Samsun'daki AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı
Aktüel

Samsun'daki AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı

Bebeği bıraktığı belirlenen annesi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:50:21 -
Samsun'daki AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir alışveriş merkezinde terk edilen bebek, yurtta korumaya alındı.

İlçedeki bir AVM'nin kadınlar tuvaletinde bulunup hastaneye götürülen yeni doğmuş bebek, kontrollerinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurda yerleştirildi.

Bebeği bıraktığı belirlenen annesi ise polis ekiplerince yürütülen araştırmanın ardından gözaltına alındı.

Kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'da dün, bir AVM'nin kadınlar tuvaletinde bulunan terk edilmiş bebek hastaneye kaldırılmıştı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı incelemede bebeği bıraktığı kadını bulmak için çalışma başlatmıştı.


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