Samsun’da motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun’un Terme ilçesi, gece saatlerinde kan donduran bir trafik kazasına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde Ordu istikametine seyir halinde olan Tahsin B. yönetimindeki 55 ARZ 257 plakalı motosiklet, Gökçeağaç Mahallesi civarında aynı yönde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet adeta hurdaya dönerken, sürücü Tahsin B. ağır darbeler alarak olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Hamza D. ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Kazanın ardından durmayarak olay yerinden kaçan tırın tespiti için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve karayolunu abluka altına alan jandarma ekipleri, tır sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan sürücüyle ilgili adli işlemler sürerken, Tahsin B.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.