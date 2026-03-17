Samsun'da motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Yerel

Samsun’da motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Samsun’da motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun-Ordu karayolu Gökçeağaç mevkisinde, bir motosikletin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu facia yaşandı. Kazada motosiklet sürücüsü Tahsin B. olay yerinde can verirken, artçı konumundaki Hamza D. ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’un Terme ilçesi, gece saatlerinde kan donduran bir trafik kazasına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde Ordu istikametine seyir halinde olan Tahsin B. yönetimindeki 55 ARZ 257 plakalı motosiklet, Gökçeağaç Mahallesi civarında aynı yönde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet adeta hurdaya dönerken, sürücü Tahsin B. ağır darbeler alarak olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Hamza D. ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Kazanın ardından durmayarak olay yerinden kaçan tırın tespiti için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve karayolunu abluka altına alan jandarma ekipleri, tır sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan sürücüyle ilgili adli işlemler sürerken, Tahsin B.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

 

Şanlıurfa’da otomobil devrildi! 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa’da otomobil devrildi! 1 ölü, 5 yaralı

Yerel

Şanlıurfa’da otomobil devrildi! 1 ölü, 5 yaralı

Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yerel

Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İki tramvay çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
İki tramvay çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Dünya

İki tramvay çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Ankara'da feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 ölü!
Ankara'da feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 ölü!

Yerel

Ankara'da feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 ölü!

13 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Yasaklı gölette ölümle burun buruna geldi
13 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Yasaklı gölette ölümle burun buruna geldi

Aktüel

13 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Yasaklı gölette ölümle burun buruna geldi

