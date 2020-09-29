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Ekonomi Samsun'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi
Ekonomi

Samsun'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi

Vali Zülkif Dağlı: - "Proje sayesinde anaç koyun varlığımızın 400 bin başa çıkarılması hedefler arasındadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:53:30 -
Samsun'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi

SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası iş birliğindeki "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesiyle kentte anaç koyun varlığının 400 bine çıkarılması hedefleniyor.

Samsun'da 250 bin civarında olan küçükbaş hayvan varlığının geliştirilmesi amacıyla uygulanacak "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında Samsun Valiliği ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Proje kapsamında Karakaya, Bafra ve Sakız ırkı koyun varlığının artırılması amaçlanıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, projeyle küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılmasının planladığını söyledi.

Karakaya, Bafra ve Sakız ırkı koyun üretimi yapanlara destek verileceğini belirten Dağlı, "Yerel koyun ırklarının sayısının artırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması, en nihayet yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması hedeflenmektedir. Proje sayesinde anaç koyun varlığımızın 400 bin başa çıkarılması hedefler arasındadır. İşletmelere finansal destek sağlamakla beraber, dişi hayvanların kesimini önleyerek anaç hayvan varlığımızın artırılması da amaçlamaktadır. Bu çerçevede üreticilere kontrol ve eğitim desteği de verilecektir." dedi.

Dağlı, proje kapsamında kentte koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticilerle damızlık koyun alabilecek işletmelerin belirleneceğini vurguladı.

Üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime göndereceği erkek hayvanları uygun fiyatlarla satabilmesi için de devrede olacaklarını ifade eden Dağlı şöyle konuştu:

"Bu amaçla asgari 3 yem firması ve asgari 3 kesimhane veya kombina belirlenerek firma bilgileri üreticilere duyurulacaktır. Üreticiler, ihtiyaç duydukları yemi uygun maliyetle alırken, hayvanlarının kesimlerini de belirlenen firmalarda yapacaklardır. Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi planlanmaktadır. Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere 100 bin liraya kadar sıfır faizle, 100 bin lirayı aşan kısım için güncel faiz oranı yüzde 4,5 olarak kredi kullandıracaktır. Üreticilerimiz damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecektir.​"


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