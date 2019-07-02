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Şampiyon güreşçi Alperen Berber çiçeklerle karşılandı

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Şampiyon güreşçi Alperen Berber çiçeklerle karşılandı

SAMSUN (AA) - Polonya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Alperen Berber, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen organizasyonda zorlu rakiplerini geride bırakarak 57 kiloda Avrupa şampiyonu olan Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Alperen Berber, Samsun'a döndü.

Şampiyon güreşçiyi Çarşamba Havalimanı'nda ailesi ve yakınları ile İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu karşıladı.

Çiçeklerle karşılanan Berber, sevincini yakınlarıyla paylaştı.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
  1. İsmail Hakkı Kasapoğlu
  2. Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi
  3. Samsun
  4. U-15 Yaş Greko-Romen

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