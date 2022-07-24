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Aktüel Saman yüklü traktör devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Saman yüklü traktör devrildi: 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 16:49:00 -
Saman yüklü traktör devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki saman yüklü 27 SE 412 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada S.T. ve yanında bulunan Ş.T. yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Ş.T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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