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Saldırılara rağmen Türkiye büyümeyi sürdürüyor

Türkiye ekonomik saldırılara rağmen dünya listelerinde üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

19 Ekim 2018 Cuma 17:54
Saldırılara rağmen Türkiye büyümeyi sürdürüyor

Dünyanın en büyük ekonomileri, Dünya Bankası raporuyla listelendi.

Ekonomik saldırılara rağmen Türkiye ekonomi liginde üst sıraya tırmandı.

Sıralamayı ülkelerin Gayri Safi Yurt içi hasılası, para birimlerinin değeri, ticareti, üretim-tüketimi, siyasi politikaları gibi etkenler belirledi.

Dünya Bankası verileriyle yapılan sıralamada Amerika yine ilk basamakta yer aldı. Onu, Çin ve Japonya takip etti. 

2017 yılı raporlarında Türkiye 718 Milyar Dolar büyüklüğü ile 18. sıradaydı.

Yaptırım ve ekonomik tetikçiliğin, Türkiye'yi alt sıralara düşürmesi bekleniyordu.

Ankara'nın saldırılara boyun eğmeyişi, yerli para teşviği, uluslararası ticarette attığı adımlar, Türkiye'nin yükselişini hızlandırdı.

Türkiye ekonomisi bir yılda, 130 milyar dolar büyüyerek, 850 milyor dolara ulaştı.

Dünya Bankası sıralamasında da Hollanda'yı geride bırakmayı başaran Türkiye, bir basamak yükselerek 17.liğe tırmandı.

Büyüyen ekonomilere de yer verilen raporda. 2050'li yıllarda. İngiltere, İtalya ve Fransa'nın ilk 20'den çıkma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

En büyük ekonomi adayları ise Türkiye, Vietnam ve Meksika olarak gösterildi.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:54
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