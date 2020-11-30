Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.