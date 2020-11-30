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Aktüel Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:03:01 -
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.



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