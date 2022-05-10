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Sağlık Sahte güneş gözlüğü tehlikesine dikkat! Gözleri güneşin olumsuz etkilerinden korumanın 6 yolu
Sağlık

Sahte güneş gözlüğü tehlikesine dikkat! Gözleri güneşin olumsuz etkilerinden korumanın 6 yolu

Güneş, yeryüzündeki hayatın devamlılığı, bağışıklık sistemi ve biyolojik ritim için çok önemli. Güneşin olumlu etkilerinin yanı sıra uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmanın göz sağlığı için olumsuz olabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için 6 önemli tavsiyede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 12:11:00 - 2022-05-10 12:15:19
Sahte güneş gözlüğü tehlikesine dikkat! Gözleri güneşin olumsuz etkilerinden korumanın 6 yolu

Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak göz ve göz çevresi sağlığını olumsuz etkiliyor. Güneş ışınlarının, yani ultraviyole ışınların gözde farklı mekanizmalar ile farklı dokularda hasara yol açabildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, "Güneşe uzun süre maruz kalmak gözün ön yüzeyinde konjonktiva ve kornea tabakasında yanıklara, gözün beyaz kısmında kabarık sarı beyaz görünümlü kabarcıklara, gözde et büyümesine, katarakt oluşumunun hızlanmasına, yaşa bağlı sarı nokta hastalığına, göz kapağı ve çevresinde kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

'Güneş gözlüğü kullanımına çocuklukta başlanmalı'

Çocukların yetişkinlere göre dışarıda daha çok vakit harcadığını ve çocukların göz merceklerinin ultraviyole ışınlarını süzme kapasitesinin daha az olduğunu hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, "Tüm hayatımız boyunca aldığımız ultraviyole hasarının kümülatif etkisini düşündüğümüzde, aslında güneş gözlüğü kullanımına küçük yaşlardan itibaren başlanmalı. Böylelikle bilinçli bir koruma ile sağlıklı bir gelecek kurabiliriz" diye konuştu.

Op. Dr. Burcu Usta Uslu, yetişkinler ve çocuklar için güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şu önerilerde bulundu:

- Dışarıda geçirilen tüm vakitlerde, hava kapalı da olsa mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalı.

- Güneşin en dik olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıda olunmamalı.

- Güneş gözlüğü seçerken camların UVA & UVB ışınlarını en az yüzde 99 süzmesine dikkat edilmeli.

- Güneşe direkt bakılmamalı.

- Geniş siperlikli bir şapka kullanılmalı.

- Kontakt lens kullanırken UV filtreli olanlar tercih edilmeli.

 

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