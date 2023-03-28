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Gündem Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı
Gündem

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:50:00 -
Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı

Sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi.

Sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi.

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