  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi sahıbınden
Ekonomi

sahıbınden

Sahibinden kiralık ev | sahibinden.com ev, araba, ikinci el ve sıfır ürün satışının yapıldığı sitelerden biri. Arzu edenler ilan vererek kendi dairelerini site üzerinden kiralayabiliyor. Peki, Sahibinden ilan nasıl verilir? | Satılık araba ilanı ücreti | Kiralık daire ilanı ver sahibinden | Sahibinden ikinci el bilgisayar al…

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:23:00 -
sahıbınden

Sahibinden müstakil ev | sahibinden.com internet sitesi üzerinden pek çok ürün ve hizmete ulaşmanız mümkün. Emlak, vasıta, yedek parça, bilgisayar, cep telefonu, elektrikli ev aletleri, oyuncak, iş makinesi satışı yapılan internet sitesinde ayrıca özel ders ve temizlik, dekorasyon ilanlarına kadar pek çok ürün ve hizmete ulaşılabiliyor.

Sahibinden.com

Ürün ve hizmet arayan vatandaşlar ihtiyaçlarına uygun pek çoğu şeyi sahibinden.com  internet sitesinden araştırıyor. Satılık evden, hayvan sahiplenmeye kadar pek çok alanda Sahibinden.com kullanıcılarına hizmet sunuyor. Sahibinden’den ürün ya da hizmet almak için siteyi üye olmadan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca üye olarak alışveriş yapabilir ya da siz de ilan verebilirsiniz.

Sahibinden satılık araba

Vasıta alacak olanlar sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını, özelliklerini öncelikli olarak internette karşılaştırmayı tercih ediyor. Sahibinden yüzlerce satıcı ve alıcıyı sistemi sayesinde karşılaştırıyor. Araba satın alacak olanların sisteme üye olmasına gerek yok. İlan sayfasından iletişim kanallarıyla satıcı ile irtibat kurulabiliyor.

Sahibinden kiralık daire

Sahibinden satılık ev | Ev aramak için pek çok kişi interneti tercih ediyor. Filtreler sayesinde aradığı özellikleri sıralayanlar hayal ettiği evi internetten bulabiliyor. Satılık ev, satılık arsa, kiralık daire, kiralık müstakil ev seçenekleriyle sahibinden.com hizmet veriyor. Sitede ilan vermek isteyenlerin emlakçı olmasına gerek yok. Evini satmak ya da kiralamak isteyenler siteye üye olup ilan verebilir.

Sahibinden üye ol | Sahibinden giriş yap

sahibinden.com üzerinden alışveriş yapmak ya da ilan vermek için sisteme üye olmanız gerekiyor. Bunun için anasayfada sağ üst köşede üye ol kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından adımları takip ederek siteye üye olabilirsiniz.

Sahibinden indir

sahibinden.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapabilir, ilan verebilirsiniz. Bu işlemleri daha hızlı yapabilmek içinse Play Store ve App Store üzerinden uygulamayı mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Sahibinden mağaza aç

Sahibinden mağaza aç | Sahibinden internet sitesinden satış yapmak için sisteme üye olmanız gerekiyor. Mağaza açmak için öncelikli olarak siteye kurumsal üye olmanız gerekiyor. Mağaza fiyatları ve başvuruları için TIKLAYINIZ

Sahibinden ilan yayınla

Sahibinden araba ilanı yayınla | Kiralık ev, satılık otomobil vb. ürün ve hizmetler için sahibinden.com’a verebilirsiniz.

SAHİBİNDEN.COM’A İLAN VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EBA’da sorun yok
Eğitim

EBA’da sorun yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, “Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin bir sorun bu..
Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması
Dünya

Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar..
AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız
Medya

AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın köstebeği eski astsubay Erdal Baran'ın, "Keşke FETÖ'cüler Kıbrıs'ı teslim etseydi" dediği ve T..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay