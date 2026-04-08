Şahbaz Şerif'ten kritik açıklama: Tüm cephelerde ateşkes başladı
Şahbaz Şerif'ten kritik açıklama: Tüm cephelerde ateşkes başladı

Şahbaz Şerif'ten kritik açıklama: Tüm cephelerde ateşkes başladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD’nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan dahil tüm cephelerde geçerli olacak derhal ateşkese vardığını açıkladı. Açıklama, bölgede günlerdir süren savaş atmosferinde en dikkat çekici diplomatik gelişmelerden biri oldu.

Orta Doğu’daki gerilimi doğrudan etkileyebilecek önemli açıklama Pakistan’dan geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, İran ile ABD’nin ve müttefiklerinin kapsamlı bir ateşkes konusunda uzlaştığını duyurdu. Şerif, mutabakatın an itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek, savaşın farklı cephelerinde eş zamanlı bir duraksama döneminin başladığını ilan etti.

Bu açıklama, son günlerde tırmanan askeri gerilim sonrası diplomasi masasından gelen en güçlü mesajlardan biri olarak değerlendiriliyor.

LÜBNAN DAHİL TÜM CEPHELERİ KAPSIYOR

Şerif’in verdiği bilgiye göre ateşkes yalnızca İran ile ABD arasında değil, müttefik unsurları da içine alan daha geniş bir çerçevede uygulanacak. Özellikle Lübnan’ın da bu ateşkes kapsamında anılması, çatışmanın yalnızca iki ülke arasında değil, bölgesel ölçekte çok daha geniş bir alana yayıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Bu yönüyle açıklanan mutabakat, farklı cephelerde eş zamanlı olarak silahların susmasını hedefleyen kapsamlı bir diplomatik adım niteliği taşıyor.

DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ MESAJI

Pakistan Başbakanı’nın açıklamasında en dikkat çeken unsur, ateşkesin ileri bir tarihe bırakılmadan hemen yürürlüğe girdiğinin vurgulanması oldu. Bu ifade, sahadaki askeri hareketliliğin hızla durdurulmasının amaçlandığını gösteriyor.

Ancak bu kararın sahada nasıl uygulanacağı, tarafların saldırıları gerçekten durdurup durdurmayacağı ve ateşkesin ne ölçüde korunacağı önümüzdeki saatlerde daha net anlaşılacak.

BÖLGEDE TANSİYONU DÜŞÜREBİLECEK KRİTİK EŞİK

Şahbaz Şerif’in duyurduğu mutabakat, savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskinin arttığı bir dönemde geldi. Bu nedenle ateşkes açıklaması, yalnızca geçici bir yumuşama değil, aynı zamanda daha büyük bir krizin önüne geçme girişimi olarak da değerlendiriliyor.

Tarafların bu ateşkese bağlı kalması halinde, diplomasi kanallarının daha güçlü şekilde açılması ve daha kalıcı bir uzlaşma zemininin oluşması mümkün olabilir.

GÖZLER ŞİMDİ SAHADAKİ GELİŞMELERDE

Ateşkes açıklaması bölge genelinde dikkatle izlenirken, asıl belirleyici olanın sahadaki uygulama olacağı görülüyor. Tarafların gerçekten saldırıları durdurup durdurmayacağı, müttefik güçlerin bu çerçeveye nasıl uyum sağlayacağı ve ateşkesin ne kadar süreceği en kritik sorular olarak öne çıkıyor.

Şahbaz Şerif’in açıklaması, savaşın gidişatını değiştirebilecek güçlü bir diplomatik işaret olarak kayda geçti.

Katil Netanyahu köşeye sıkıştı! Trump'tan İran'la ateşkes istedi
Katil Netanyahu köşeye sıkıştı! Trump'tan İran'la ateşkes istedi

Dünya

Katil Netanyahu köşeye sıkıştı! Trump'tan İran'la ateşkes istedi

İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?
İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?

Dünya

İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?

İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor
İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor

Dünya

İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor

