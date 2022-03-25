Sağlım Bakanı Koca’dan sürpriz ziyaret
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.
YENİ AKİT / ANKARA
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, göreve yeni gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Koca, “Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi beyefendiyi üstlendiği önemli görev sebebiyle ziyaret ederek, kendisine başarılar diledik. Çalışmalarının sonuçlarını milletimiz adına sabırsızlıkla bekliyoruz. Allah mesaisini bereketli kılsın” ifadelerini kullandı.