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Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 93 can kaybı, 2 bin 615 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 615 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 846 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:21:10 -
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 93 can kaybı, 2 bin 615 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 615 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 846 hastanın iyileştiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 30 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 174 oldu. Bugün toplam 42 bin 4 test yapılırken 2 bin 615 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 120 bin 204 oldu. Bugünkü 4 bin 846 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 48 bin 886’a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 803, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 514 olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım” ifadelerine yer verdi.

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