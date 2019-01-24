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Sağlık bakanlığı iller arası tayin 2019 YHGM kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura sonuçları açıklandı mı sorusu merak ediliyor.Sağlık bakanlığı iller arası tayin dönemleri 2019 ne zaman? Sağlık Bakanlığı, Ocak ayı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kuralarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden en fazla 10 tercih yapabilen personeller, hizmet puanlarına göre değerlendirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı il dışı tayin kura sonuçları YHGM üzerinden sorgulama ekranı.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:11
Sağlık bakanlığı iller arası tayin 2019 YHGM kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura sonuçları açıklandı mı sorusu merak ediliyor.  Sağlık bakanlığı iller arası tayin dönemleri 2019 ne zaman? Sağlık Bakanlığı, Ocak ayı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kuralarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden en fazla 10 tercih yapabilen personeller, hizmet puanlarına göre değerlendirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı il dışı tayin kura sonuçları YHGM üzerinden sorgulama ekranı. 

Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları, saat 10.00 itibariyle personeller tarafından araştırılan konu olmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı YHGM üzerinden kura sonuçları açıklamasını yayımladı mı? Saat 10.00'da çekilişine başlanan Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, henüz kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmadı. Yerleştirme sonuçları aynı gün içerisinde yayımlanacaktır. Kura sonuçları yayımlanır yayımlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2019 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılıyor. Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alındı. Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapıldı.

Başvuru sahiplerinin hizmet puanları 01.01.2019 tarihi itibari ile yeniden hesaplanmış olup başvuru ekranlarına yansıtılmıştır. Hesaplanan hizmet puanına itirazı olanlar veya başvurusu ret edilenler, 14.01.2019 tarihinden itibaren 15.01.2019 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden itiraz edebileceklerdir. 

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:11
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