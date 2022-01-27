Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü?

Son dakika haberi... Ece Erken ile evlilik yapan ve bu haberlerle gündeme gelen Son eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü?

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu evliyken Ece Erken ile evlenmişti. İkili birçok kez küsüp barışmış, Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinin arabalarına çarar verirken yakalanmıştı. Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessiz sedasız evlenmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2 çocuk babasıydı.