Sabancı Vakfı’ndan gençlerin eğitimine destek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle iki yıldır yürütülen proje kapsamında İstanbul’un 9 ilçesindeki 105 okulda verilen eğitimlere, 3 bin 432 öğretmen (5.-12. Sınıf), okul idarecisi, veli ve destek personeli katıldı. Pozitif Gençlik Gelişimi eğitimleri 4 farklı okul tipinde, ortaokul, anadolu lisesi, anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik anadolu liselerinde gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, projenin çocuk ve ergeni merkeze alan bir yaklaşım benimsemesinin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişmenin sağlanması için eğitimi odağına alan projeleri desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu proje ile okulun sadece bir eğitim ve öğretim yuvası değil toplumun temelini sarsan sorunların erken müdahale ile önlenebileceği bir alan olduğunu da görüyoruz. Öğretmen, okul idarecileri ve velilerin eğitimlerle bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi ergen istismarı gibi bir konuda hayati önem taşıyor.”