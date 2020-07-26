Saadet Partili isim, Ayasofya'ya giden Hilal Kaplan'a ve şehit eşine küfretti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı. Başta merhum Necmettin Erbakan Hoca, mütefekkir Osman Yüksel Serdengeçti, şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, üstad Kadir Mısıroğlu ve Yedi Güzel Adam gibi, Müslümanların kanaat önderi olarak kabul ettiği isimlerin hayatlarını uğrunda mücadeleye adadığı Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde aslına rücu etti.

Ne var ki, Ayasofya’nın açılışına Milli Görüşçü olduğunu savunan Saadet Partisi’nden üst düzey bir katılım gerçekleştirilmedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Ayasofya Camii’nin açılışa katılmaması henüz gündemde tazeliğini korurken, parti içinden yapılan bir paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Saadet Partisi'nin Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan’ın Twitter hesabından yaptığı küfürlü paylaşım, istifa çağrılarını da beraberinde getirdi.

Savaşan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına katılıp fotoğraf çektiren gazeteci Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidimiz İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Kılıçaslan’a açıkça küfretti.

Rezil paylaşımın ardından Hilal Kaplan, Saadet Partili Ebubekir Savaşan’a dava açacaklarını duyurdu. Şehit eşi Kılıçaslan ise, "15 Temmuz Şehidi İbrahim Yılmaz’ın eşi olarak, Twitter hesabı açmış bulunmaktayım. Bu vesile ile, şahsıma ve Hilal Kaplan hanımefendiye yapılan sözlü saldırıyı büyük bir teesür ile karşılıyor sizlerin yorumuna ve yargının kararına bırakıyorum." açıklamasında bulundu.