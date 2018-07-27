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Rusya'dan Stanislav Cherchesov'a yeni sözleşme!

Rusya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Cherchesov'un sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:21
Rusya'dan Stanislav Cherchesov'a yeni sözleşme!

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilen başarılı sonuç nedeniyle 54 yaşındaki Rus teknik adamın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya, son yıllardaki en iyi performansına bu organizasyonda ulaşmıştı. Sovyetler Birliği döneminde bir Avrupa şampiyonluğu ve iki kez dünya dördüncülüğü elde etmesine rağmen sonraki süreçte düşüşe geçen Rusya, 1991 sonrasında ilk kez Dünya Kupası'nda grup aşaması ve son 16 turunu Cherchesov yönetiminde geçmişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:21
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