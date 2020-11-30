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Aktüel Rusya'da KOBİ'lere ilave destek gündemde yok
Aktüel

Rusya'da KOBİ'lere ilave destek gündemde yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Ekonomide bir kapanma da gündemde değil. Şu anda yeni bir yardım paketi gündemde yok, ekonominin işlemeye devam ettiği göz önüne alındığında, buna gerek de yok"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:30:14 -
Rusya'da KOBİ'lere ilave destek gündemde yok

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için ilave ekonomik destek sağlanmasının gündemde olmadığını belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle zor günler geçiren Rusya'daki KOBİ'lerin devletten ilave destek taleplerini değerlendirdi.

Hükümetin KOBİ'lerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Peskov, "Bu görüşmeler çerçevesinde de elbette yaşanan sıkıntılar konusunda bilgi alınıyor. Mevcut ekonomik krizle ilgili sorunların olduğunu biliyoruz." dedi.

Rusya'nın tüm dünyada yaşanan sıkıntılardan bağımsız kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Peskov, "Söz konusu sorunlar da salgın nedeniyle yaşanıyor. Buna yönelik çeşitli destek paketlerini zaten uygulamaya koyduk. Ekonomide bir kapanma da gündemde değil. Şu anda yeni bir yardım paketi gündemde yok, ekonominin işlemeye devam ettiği göz önüne alındığında, buna gerek de yok." diye konuştu.


- OPEC+ görüşmeleri


Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürüttüğü görüşmelere dair de değerlendirmelerde bulunan Peskov, şöyle konuştu:

"OPEC+ nezdindeki mevcut görüş ayrılıkları, mart ayında yaşanan olaylarla kıyaslanamaz. Şu anda yaşanan görüş ayrılıklarını bir çalışma süreci olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında Suudi Arabistan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle bir görüşmesi ise bulunmuyor."

OPEC+ nezdinde dün bakanlık seviyesinde yapılan görüşmelerde, ocak ayı sonrasına yönelik üretim kısıntısı kotalarında anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.




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