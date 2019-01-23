Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle uğurladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kremlin Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlayan Putin, samimi davranışlarıyla dikkat çekti.

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