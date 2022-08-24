  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Russell Crowe kimdir? Russell Crowe kaç yaşında nereli?
Medya

Russell Crowe kimdir? Russell Crowe kaç yaşında nereli?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken Russell Crowe’un kim olduğu kariyeri merak ediliyor. Peki, Russell Crowe kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 11:52:00 -
Russell Crowe kimdir? Russell Crowe kaç yaşında nereli?

Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

Russell Crowe kimdir? Russell Crowe kaç yaşında nereli?

Russell Crowe 7 Nisan 1964'te Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Yeni Zelanda vatandaşı olmasına rağmen, hayatının büyük kısmını Avustralya'da yaşamış ve bir Avustralyalı olarak kendini tanımlamaktadır. Fakat henüz Avustralya vatandaşı değildir. 2001 yılında Gladyatör filmiyle en iyi oyuncu Akademi Ödülü'nü almıştır. Amerikan Gangsteri filminde ise Dedektif Richie Roberts karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2001 yılı yapımı biyografik drama filmi olan A Beautiful Mind'da oynadığı John Nash rolü için En İyi Erkek Oyuncu BAFTA Ödülünü almıştır.

Russell Crowe oynadığı filmler:

1990      Prisoners of the Sun

1990      The Crossing                     

1991      Proof   

1992      Spotswood

1992      Romper Stomper

1993      Hammers Over the Anvil

1993      The Silver Brumby         

1993      For the Moment

1993      Love in Limbo

1994      The Sum of Us 

1995      The Quick and the Dead             

1995      No Way Back

1995      Virtuosity

1995      Rough Magic

1997      L.A. Confidential

1997      Heaven's Burning

1997      Breaking Up

1999      Mystery

1999      The Insider

2000      Gladiator

2000      Proof of Life

2001      A Beautiful Mind

2003      Master and Commander: The Far Side of the World

2005      Cinderella Man

2006      A Good Year

2007      3:10 Treni

2007      American Gangster

2008      Tenderness

2008      Body of Lies

2009      State of Play

2010      Robin Hood       

2010      The Next Three Days

2012      Republic of Doyle

2012      The Man with the Iron Fists

2012      Les Misérables

2013      Broken City

2013      Man of Steel

2014      Winter's Tale

2014      Nuh

2015      The Water Diviner

2015      Fathers and Daughters

2016      The Nice Guys

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23