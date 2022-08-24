Russell Crowe kimdir? Russell Crowe kaç yaşında nereli?
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken Russell Crowe’un kim olduğu kariyeri merak ediliyor. Peki, Russell Crowe kaç yaşında?
Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.
Russell Crowe kimdir? Russell Crowe kaç yaşında nereli?
Russell Crowe 7 Nisan 1964'te Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Yeni Zelanda vatandaşı olmasına rağmen, hayatının büyük kısmını Avustralya'da yaşamış ve bir Avustralyalı olarak kendini tanımlamaktadır. Fakat henüz Avustralya vatandaşı değildir. 2001 yılında Gladyatör filmiyle en iyi oyuncu Akademi Ödülü'nü almıştır. Amerikan Gangsteri filminde ise Dedektif Richie Roberts karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2001 yılı yapımı biyografik drama filmi olan A Beautiful Mind'da oynadığı John Nash rolü için En İyi Erkek Oyuncu BAFTA Ödülünü almıştır.
Russell Crowe oynadığı filmler:
1990 Prisoners of the Sun
1990 The Crossing
1991 Proof
1992 Spotswood
1992 Romper Stomper
1993 Hammers Over the Anvil
1993 The Silver Brumby
1993 For the Moment
1993 Love in Limbo
1994 The Sum of Us
1995 The Quick and the Dead
1995 No Way Back
1995 Virtuosity
1995 Rough Magic
1997 L.A. Confidential
1997 Heaven's Burning
1997 Breaking Up
1999 Mystery
1999 The Insider
2000 Gladiator
2000 Proof of Life
2001 A Beautiful Mind
2003 Master and Commander: The Far Side of the World
2005 Cinderella Man
2006 A Good Year
2007 3:10 Treni
2007 American Gangster
2008 Tenderness
2008 Body of Lies
2009 State of Play
2010 Robin Hood
2010 The Next Three Days
2012 Republic of Doyle
2012 The Man with the Iron Fists
2012 Les Misérables
2013 Broken City
2013 Man of Steel
2014 Winter's Tale
2014 Nuh
2015 The Water Diviner
2015 Fathers and Daughters
2016 The Nice Guys