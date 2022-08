Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

Russell Crowe kimdir? Russell Crowe kaç yaşında nereli?

Russell Crowe 7 Nisan 1964'te Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Yeni Zelanda vatandaşı olmasına rağmen, hayatının büyük kısmını Avustralya'da yaşamış ve bir Avustralyalı olarak kendini tanımlamaktadır. Fakat henüz Avustralya vatandaşı değildir. 2001 yılında Gladyatör filmiyle en iyi oyuncu Akademi Ödülü'nü almıştır. Amerikan Gangsteri filminde ise Dedektif Richie Roberts karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2001 yılı yapımı biyografik drama filmi olan A Beautiful Mind'da oynadığı John Nash rolü için En İyi Erkek Oyuncu BAFTA Ödülünü almıştır.

Russell Crowe oynadığı filmler:

1990 Prisoners of the Sun

1990 The Crossing

1991 Proof

1992 Spotswood

1992 Romper Stomper

1993 Hammers Over the Anvil

1993 The Silver Brumby

1993 For the Moment

1993 Love in Limbo

1994 The Sum of Us

1995 The Quick and the Dead

1995 No Way Back

1995 Virtuosity

1995 Rough Magic

1997 L.A. Confidential

1997 Heaven's Burning

1997 Breaking Up

1999 Mystery

1999 The Insider

2000 Gladiator

2000 Proof of Life

2001 A Beautiful Mind

2003 Master and Commander: The Far Side of the World

2005 Cinderella Man

2006 A Good Year

2007 3:10 Treni

2007 American Gangster

2008 Tenderness

2008 Body of Lies

2009 State of Play

2010 Robin Hood

2010 The Next Three Days

2012 Republic of Doyle

2012 The Man with the Iron Fists

2012 Les Misérables

2013 Broken City

2013 Man of Steel

2014 Winter's Tale

2014 Nuh

2015 The Water Diviner

2015 Fathers and Daughters

2016 The Nice Guys