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Aktüel Ruslar Kovid-19 nedeniyle harcamalarını kısıp, gıda ve ilaç almaya başladı
Aktüel

Ruslar Kovid-19 nedeniyle harcamalarını kısıp, gıda ve ilaç almaya başladı

Rusya'da vatandaşlar, son dönemde tekrar kötüleşen salgın koşulları nedeniyle bahar aylarındaki harcama alışkanlıklarına döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:23:57 -
Ruslar Kovid-19 nedeniyle harcamalarını kısıp, gıda ve ilaç almaya başladı

MOSKOVA (AA) - Rus vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tekrar kötüleşen koşullar nedeniyle gıda ve ilaç harcamalarını artırırken, gıda dışı mal ve hizmetlere yönelik harcamalarını azalttı.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Ekonomi-Ekim 2020" adlı raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus vatandaşlarının değişen harcama alışkanlıkları değerlendirildi.

Son dönemde kötüleşen salgın koşulları nedeniyle vatandaşların harcama alışkanlıklarının da bahar aylarındakine döndüğü bilgisine yer verilen raporda, "“Gıda ve ilaç harcamalarında artış, gıda dışı mal ve hizmetlere yapılan harcamalarda ise azalma gözleniyor. Yeni kısıtlamalar getirilirse tüketici talebi düşmeye devam edebilir." ifadesi kullanıldı.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e ulaştı.



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