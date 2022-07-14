Ruslar geride kaldı! Almanlar o bölgeye akın etti

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, bu yıl Ukrayna-Rusya savaşı dengeleri değiştirdi.

Antalya'nın iki ana pazarı olarak en çok turistin geldiği Rusya ve Almanya arasındaki liderlik koltuğu, 5 yıl sonra yeniden Almanlara geçti.

Almanlar eski günlerine döndü

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kişisel bloğunda Alman turizmindeki gelişmeler ve değişimle ilgili makale yayımladı.

DHA'ya yer alan habere göre Yavuz, 2016'da Sultanahmet'teki bombalı saldırıda 13 Alman vatandaşının hayatını kaybetmesiyle gerileme sürecine giren Alman turist gelişlerinin, pandemi ertesinde eski günlerine döndüğünü açıkladı.

Dünyanın en çok gezen halkı

Dünyanın en çok gezen halkı Almanların 2 yıldır kısıtlanan seyahat arzularında bu yıl gerçek anlamda patlama yaşandığını belirten Yavuz, “Ne son günlerde artan pandemi vakaları, ne Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen fiyatlar Almanları seyahatlerinden alıkoyamıyor. Almanya'dan nisan ayında başlayan turizm hareketliliği, haziran sonunda bazı eyaletlerin yaz tatiline girmesiyle artarak devam etti.” dedi.

Çocuklu ailelerin tercihi Antalya

Almanların üçte birinin kendi ülkelerinde tatile çıktığını, bir o kadarının da Akdeniz ülkelerini ziyaret ettiğini anlatan Yavuz, “Türkiye, İspanya, Yunanistan ve İtalya en çok tercih edilen ülkeler. Çocuklu ailelerin tercihi Türkiye olurken, gençler İspanya'yı tercih ediyor. Türkiye'de başta Antalya olmak üzere, Ege ve İstanbul, Almanların en çok rağbet ettiği bölgeler. Özellikle Antalya, çok farklı otel seçeneği ve her şey dahil sistemiyle Almanların tercihinde önemli rol oynuyor.” diye konuştu.

Antalya turizminin ilk göz ağrısı

Almanların, bu yılki Antalya gelişlerini değerlendiren Yavuz, “Almanya'dan gelişlerin 2019 yılına göre yüzde 12'nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında Almanya'dan Antalya'ya 955 bin turist geldi. 1-12 Temmuz arasındaki 202 bin kişiyle toplam Alman turist sayısı 1 milyon 157 bine ulaştı. Almanya'dan Antalya'ya yönelik ay sonuna kadar planlanan uçuş verilerine göre, temmuz ayında yarım milyonun üstünde Alman turist kente bekleniyor. Şu anda Almanya'dan planlanan tüm uçuşlar dolu geliyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 1,5 milyonun üzerinde Alman turist Antalya'ya gelmiş olacak. Turizm tarihinin en iyi yılı olan 2019'un aynı döneminde 1 milyon 330 bin Alman turist Antalya'ya gelmişti.” ifadesini kullandı.