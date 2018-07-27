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Rus yıldızdan Monaco'ya 5 senelik imza

Monaco, CSKA Moskova'dan Golovin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:44
Rus yıldızdan Monaco'ya 5 senelik imza

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Monaco, Rus Aleksandr Golovin'i renklerine bağladı. 

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Dört sezon CSKA Moskova forması giyen Golovin, ülkesinde düzenlenen ve çeyrek finale yükseldikleri 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

Golovin, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir dönem başlıyor. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:44
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