RTÜK Başkanından Cumhurbaşkanlığı genelgesine ilk yorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede “Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir” uyarsında bulunularak, “Milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençligi hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının Önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim” denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kültürel değerlerimizle aile, çocuk ve gençlerimizin zararlı yayın içeriklerinden korunmasında devletimizin tek bir vücut halinde hassasiyet göstermesi son derece önemlidir. Sağlıklı bir gelecek için kamu,akademi ve STK'ların ortak refleks göstermesinin elzem olduğunu düşünüyoruz” dedi.