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Ronaldo'nun hapisten kurtulmak için ödeyeceği ceza dudak uçuklattı

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, İspanya Vergi Dairesi'ne olan 18 milyon euroluk cezayı ödediği takdirde hapis cezasından kurtulacak.

26 Temmuz 2018 Perşembe 21:25
Ronaldo'nun hapisten kurtulmak için ödeyeceği ceza dudak uçuklattı

İspanya Vergi Dairesi, vergi kaçırdığı belirlenen Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo ile mahkeme arasında varılan anlaşmaya onay verdi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre gelecek sezon İtalya'nın Juventus takımında forma giyecek Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmeyecek.

2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırdığı tespit edilen futbolcu, faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon avro para cezası ödeyecek.

RONALDO MAHKEMEYLE ANLAŞMA YOLUNA GİTMİŞTİ

Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo'nun Madrid'de ikametinin bulunduğu yer Pozuelo de Alcarcon ilçesine yaptığı dava başvurusunda, Portekizli futbolcunun vergi kaçırdığını iddia etmişti.

Savcılık, yıldız futbolcunun Real Madrid'e transferinden sonra 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığını öne sürmüştü. Ronaldo hakkındaki soruşturma sürecinde mahkemeyle anlaşma yoluna gidilmişti.

Ronaldo, 9 yılın ardından 2018-2019 sezonu öncesi İtalyan ekibi Juventus'a transfer oldu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 21:25
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