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Ronaldo sağlık kontrolünde herkesi şaşkına uğrattı!

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni kulübü için sağlık kontrollerinden geçti. Bu kontroller sonucu 33 yaşında olan yıldız futbolcunun metabolizma yaşı 20 çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 09:57
Ronaldo sağlık kontrolünde herkesi şaşkına uğrattı!

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İtalyan doktorları şaşkına uğrattı. Bunun sebebi ise oyuncunun biyolojik yaşının 20 olarak çıkması.

20 YAŞINDAKİ FUTBOLCUNUN VÜCUDUNA SAHİP

İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo'nun Juventus için girdiği sağlık testindeki sonuçlar şaşırttı. 33 yaşındaki futbolcunun vücudu 20 yaşındaki bir futbolcunun verileriyle benzerlik gösterdi.

Ortalama bir futbolcunun vücudundaki yağ oranı %10-11, kas kütlesi %46 iken Ronaldo'nun %7 ve %50 olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:57
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Juventus
  3. Real Madrid

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