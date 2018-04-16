Roma derbisinden kimse eli boş çıkmadı!

Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Lazio, Roma'yı konuk etti.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 55. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna girdi.

İki takım da yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca mücadele golsüz sona erdi.

Lazio'da Stefan Radu, 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu skorun ardından iki takım da 61 puana yükseldi.