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Rize'de teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti
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Aktüel Rize'de teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Rize'de teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti

Rize'de ilkel teleferikten düşen kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 19:29:00 -
Rize'de teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti

Rize'de merkeze bağlı Elmalı köyünde yaşayan Fatmahatun Avcı (59), kendisine ait çaylık arazide bulunan teleferiğe binerek aşağıya doğru inmek istedi.

Avcı, ilkel teleferiğe ait sırma telinin kopması neticesinde ağaca çarparak düştü.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatmahatun Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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