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Rıza Kayaalp'ten bir altın madalya daha!

Bu yıl 36. kez düzenlenen Vehbi Emre & Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Şampiyonası yapılan final müsabakaları ile sona ererken, 130 kilogramda milli güreşçi Rıza Kayaalp, Belaruslu rakibi Kiryl Hryshchanka’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:29
Rıza Kayaalp'ten bir altın madalya daha!

Bu yıl 36. kez düzenlenen Vehbi Emre & Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Şampiyonası yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda yapılan turnuvada 130 kilogramda final müsabakasında Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Belaruslu rakibi Kiryl Hryshchanka’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Rıza Kayaalp’in yanı sıra Grekoromen Milli Takımı’ndan 2 altın 1 gümüş madalya geldi.

67 kiloda güreşen Murat Fırat, rakibi bir diğer grekoromen güreşçi Ensar Karabacak’ı mağlup ederek altın madalyaya ulaşan isim oldu. Murat Fırat ile karşılaşan Ensar Karabacak ise 67 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu. Turnuvada mücadele eden milli güreşçi Fatih Cengiz ise 77 kilogramda Belaruslu Kazbek Kilou’yu mağlup ederek kürsüde zirveyi temsil etti.

Skorer 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 15:29
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