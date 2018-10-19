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Riva'ya görkemli proje

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’ın Riva arazisinde hayata geçirilecek “Düşler Vadisi Riva” projesi, satışa sunuldu. Toplam bin 500 villanın yer alacağı proje 2,8 milyar liraya mal olacak.

19 Ekim 2018 Cuma 14:54
Riva'ya görkemli proje

MEHMET CANITATLI

Galatasaray’ın Riva’daki arazisinde yapılacak olan Düşler Vadisi Riva projesi, ‘Tam kadro’ katılım ile tanıtıldı. Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ile Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

Mustafa Cengiz, Riva’nın İstanbul’un ender semtlerinden biri olduğunu belirterek, “Türkiye’de belki de ilk defa bir kulübün arsası üzerine sosyal bir site yapılıyor” dedi.

Bin 500 villa yapılacak

Cengiz, Emlak Konut ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde Riva ve Florya projelerinden en az 1 milyar lira gelir beklediklerini dile getirerek şunları söyledi: “Riva projesinde hem devletimiz hem de Galatasaray yararlanıyor. Onların payı yüzde 20, bizimki yüzde 80. Burası çok değerli bir arazi, müthiş bir yerleşim var. Yaptığımız ilk planda villa sayısı 840’lardaydı, bu sayı bin 500’e çıkartılmış durumda. Riva’da bir arazimiz daha var. Orada kayıkhane yapmayı planlıyoruz. Kürekçilerimizin orada antrenman yaparak, olimpiyatlarda Türkiye’yi tanıtıp, madalya almasını istiyoruz.

2,8 milyar liralık bir yatırım

Projeyi yapan Yılmaz İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı Hakan Yılmaz da 45 yıllık tecrübeye sahip bir firma olduklarını dile getirerek, “Tecrübemizi Riva’daki bu değerli arsaya taşıdık. Burada yükselecek proje bölgenin gelişmesinde örnek teşkil edecektir. Arazinin yapısına uygun bir şekilde konumlandırdığımız villaları yatay bir şekilde tasarladık. Projemizde birçok sosyal alan ve tesisin yanı sıra birer adet okul ve cami olacak. Toplamda 2,8 milyar liralık bir yatırım yapacağız. Arazimiz bin 157 dönüm. Büyük ilgi söz konusu ancak henüz satışlara başlamadık. Villa fiyatları 1 milyon 69 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiyor. Projemizde emeği geçen Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tam kadro sahada inceleme yaptı

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ise Riva arazisinin değerlendirilmesi konusunda Galatasaray Kulübü ile 2017 yılında sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, “Bir yıl içerisinde basına tanıtılır hale gelmesi dolayısıyla Yılmaz İnşaat, Galatasaray ve Emlak Konut yetkililerine teşekkür ediyorum. Bir milyon 157 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleşecek olup, 207 bin metrekarelik kısmı orman alanı olacak. Doğal yaşamı ve doğal mimariyi öne çıkartan çalışma gerçekleştirdik. Güzel bir proje oldu. Emlak Konut olarak çok beğendik, inşallah burada yaşayacak insanlarımız da tercih edecekler” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:54
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz
  4. Fatih Terim
  5. Ertan Keleş
  6. Emlak Konut GYO

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