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Rıdvan Güleç kimdir nerelidir? Rıdvan Güleç Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi’nde Başkan Zühtü Arslan’ın 4 yıllık görev süresi 10 Şubat’ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçiyor. AYM başkan adayları arasında Rıdvan Güleç de var. Peki Rıdvan Güleç kimdir?Rıdvan Güleç nereli ve kaç yaşında? Rıdvan Güleç hangi görevde bulunmakta? İşte Rıdvan Güleç biyografisi

24 Ocak 2019 Perşembe 11:58
Rıdvan Güleç kimdir nerelidir? Rıdvan Güleç Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi’nde Başkan Zühtü Arslan’ın 4 yıllık görev süresi 10 Şubat’ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçiyor. AYM başkan adayları arasında Rıdvan Güleç de var. Peki Rıdvan Güleç kimdir?  Rıdvan Güleç nereli ve kaç yaşında? Rıdvan Güleç hangi görevde bulunmakta? İşte Rıdvan Güleç biyografisi

Rıdvan Güleç kimdir?

12 Eylül 1965 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 ile 1991 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı’nda çalıştı. 1991 yılında Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Aynı Kurumda sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yaptı. Oxford Aspect School of Languageda ileri düzey İngilizce, Tokyo Hachioji International Centerda başlangıç düzeyi Japonca dil eğitimlerini başarı ile tamamladı. Görev yaptığı süre içinde Sayıştayı temsilen birçok uluslararası toplantı ve seminerde bulundu. TBMM Genel Kurulu’nca 25 Haziran 2009’da Sayıştay üyeliğine seçildi. Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştay’ın gösterdiği üç aday arasından 13 Mart 2015’te Meclis kararı ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Güleç, İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca biliyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:58
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Rıdvan Güleç kimdir nerelidir?
  4. Rıdvan Güleç Anayasa Mahkemesi başkanı mı oldu
  5. anayasa mahkemesi başkanı

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