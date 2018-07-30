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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim açıklaması!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile geçmişte yaşadığı bir anısını anlattı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:05
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim açıklaması!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ülkedeki futbol gündemini Sabah Gazetesi'ne değerlendirdi. Ben 1990'larda kısa bir süre Fenerbahçe Sportif Direktörlüğü yaparken, Galatasaray'ın da teknik direktörü Fatih Terim'di.  

Başkan Ali Şen'in de bilgisiyle Fatih Hoca'yla sezon bitiminde Florya'da buluştuk. 2-2.5 saat süren bir toplantı yaptık. Bir araya gelme nedenimiz; o Fenerbahçe'den iki oyuncuyu istiyordu ben de karşılığında Galatasaray'dan iki oyuncu alacaktım. Ama bir türlü onun istekleriyle benim isteklerim uyuşmadı, anlaşmaya varamadık. 

Konuyla ilgili bu ilk ve son görüşme oldu. (Ben farklı nedenlerle görevden ayrıldım. Ayrılmasam belki süreç devam edebilirdi.) Bunu niye anlattım. Aslında Fatih Terim'in söylediği bu model 90'ların sonunda da kafasında vardı. Bunu uygulamaya da geçmiştik. O oyuncuların isimleri gün gibi aklımda ama isimleri vermek doğru değil.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:05
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe

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