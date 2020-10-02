  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Reyhanlı Barajı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak
Ekonomi

Reyhanlı Barajı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: - "Baraj, Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek" - "Baraj gölüyle göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başlayacak. Böylece Reyhanlı Barajı, Hatay'ın yeni kuş cenneti adayı olacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:19:09 -
Reyhanlı Barajı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak

ANKARA (AA) - Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Reyhanlı Barajı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete girecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, baraj, Bakan Bekir Pakdemirli'nin de sahadan katılacağı törenle açılacak.

Törende, Reyhanlı Barajı'nın yanı sıra Hatay'da tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük iletim kanalı olan Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi projelerinin de açılışları gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, 480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğini bildirdi.

Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Projenin tüm üniteleri ile tamamlanmasıyla 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

- 200 bin dekar arazi taşkından korunacak

Pakdemirli, Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynakları arasında yer alan Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyun baraja aktarılacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu sayede yaz mevsiminde Amik Ovası'nda yaşanabilecek susuzluğun önüne geçilecek. Kışın ise Amik Ovası'nda meydana gelmesi muhtemel taşkınlar engellenerek yaklaşık 200 bin dekar arazi taşkından korunacak."

Reyhanlı Barajı ile Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alanın oluşacağını belirten Pakdemirli, "Bunun sonucunda göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başlayacak. Böylece Reyhanlı Barajı Hatay'ın yeni kuş cenneti adayı olacak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!
Gündem

Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı
Dünya

Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı

Tahran'da yaşayan Türkler sokaklara dökülerek İran rejiminin Ermenistan'a verdiği desteği protesto etti.
'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var
Dünya

'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var

"Tecavüzler ülkesi" olarak tanımlanan Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit (Dokunulmaz) topluluğundan aynı gün..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay