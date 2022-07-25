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Aktüel Restoranda tüp patladı: 1 yaralı
Aktüel

Restoranda tüp patladı: 1 yaralı

Mersin'de, restoranda tüp patlaması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 23:01:00 -
Restoranda tüp patladı: 1 yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, restoranda tüp patlaması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yalınayak Mahallesi'ndeki restoranın mutfak bölümündeki tüp patladı. Patlamada restorandaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle restoranda hasar oluştuğu bildirildi.

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