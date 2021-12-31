Resmi Gazete'de yayımlandı! Marketlerin payı sıfırlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Geri kazanım katılım payı tutarları, 1 Ocak 2022'den itibaren, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artırıldı. Bu kapsamda, plastik poşet için uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarı adet başına 25 kuruş olacak. Ayrıca poşetlerde marketlerin payı da sıfırlanacak. Artık 25 kuruşun tamamı devlete kalacak.

Binek araç lastikleri için 2 lira 8 kuruş, otobüs, kamyon, kamyonet lastikleri için 5 lira 8 kuruş, iş makinası lastikleri için 14 lira 8 kuruş, dolgu lastikleri için 7 lira geri kazanım katılım payı alınacak.

Pil gruplarından alınacak geri kazanım katılım payı ise çinko karbon piller ve alkali silindirik pilleri için 2 lira 8 kuruş, alkali düğme piller için 4 lira 3 kuruş, lityum düğme piller için 14 lira 8 kuruş, lityum içeren araç bataryaları için ise bu tutar 21 lira olarak belirlendi.

Madeni yağlar için kilogram başına 70 kuruş, bitkisel yağlarda ise kilogram başına 14,8 kuruş geri kazanım katılım payı ödenecek.

İlaçlar için ise geri geri kazanım katılım payı, kutu veya şişe başına 1 lira 48 kuruş oldu.

Tebliğ ile plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da açıklandı.

Buna göre, plastik içecek ambalajlarında adet başına 0,33 litreye kadar 1,48 kuruş, 0,33-0,75 litre arası 2,8 kuruş, 0,75-1,5 litre arası 4,3 kuruş, 1,5 litre ve üzerine 5,8 kuruş, metal içecek ambalajlarında ise adet başına 4,3 kuruş geri kazanım katılım payı alınacak.

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ve cam içecek ambalajlarında geri kazanım katılım payı ise adet başına 0,25 litreye kadar 1,48 kuruş, 0,25-0,5 litre arası 2,8 kuruş, 0,5 üzeri 5,8 kuruş olacak. 1 litre-5 litre arası cam içecek ambalajlarında geri kazanım katılım payı 7 kuruş, 5 litre ve üzerinde ise 14,8 kuruş olacak.

Ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı ise adet başına 14,8 kuruş olarak belirlendi.