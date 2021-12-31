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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı... Çok kritik altın kararı!
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı... Çok kritik altın kararı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2021-12-31 08:48:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı... Çok kritik altın kararı!

Altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen hesaplarda sıfır stopaj uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığının "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında ve altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında tevkifat oranı yüzde 0 olacak.

Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda alım karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

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